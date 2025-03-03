«Должна поехать в место отбывания наказания»: Елена Блиновская может подать прошение об УДО

Приговоренная к пяти годам колонии общего режима блогер Елена Блиновская может подать прошение об условно-досрочном освобождении (УДО) сразу после приезда в колонию.

Как пояснил Telegram-каналу«Звездач» заслуженный юрист РФ Иван Соловьев, королева марафонов более двух лет находится в СИЗО, где идет зачет срока один день за два.

«Блиновская должна поехать в место отбывания наказания и только там подлежит условно-досрочному освобождению. УДО применяется при условии, если лицо отбыло не менее одной трети преступления», - сказал юрист.

Напомним, Елену Блиновскую признали виновной в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег на сумму, превышающую миллиард рублей. Ее приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в миллион рублей. Также суд взыскал с блогерши 587 миллионов рублей и запретил заниматься коммерческой деятельностью в течение четырех лет.

В ноябре 2024 года Блиновскую признали банкротом. Всего за время следствия королева марафонов выплатила более 330 миллионов рублей.

Ранее мама Елены Блиновской после оглашения приговора заявила, что ее дочь просто «растерзали».