Должна окружить любовью, наготовить еды и уйти на работу: Прохор Шаляпин об идеальной жене

Знаменитый российский певец Прохор Шаляпин пошутил, что настоящих мужчин нужно «холить и лелеять». Об этом он заявил в свежем интервью на YouTube-канале «PROжизнь».

Так, по словам артиста, мужчинам много не надо. Главное, чтобы женщина пришла домой, наготовила еды, одарила своего супруга любовью и вниманием, а затем ушла работать.

«Желательно, чтобы он, конечно, не работал. Дома сидел и занимался собой, не хозяйством, потому что это не мужское дело. Детьми тоже мужчина не должен заниматься», – в шутку сказал Прохор.

Затем певец осудил предрассудки, согласно которым родители всегда должны быть против брака их сына с какой-нибудь обеспеченной невестой, поскольку его сразу назовут альфонсом.

Прохор Шаляпин признался, что, хотя и не может жаловаться на свою жизнь, он бы желал жениться. Однако артист подчеркнул, что хочет «нормальную семью»: он не готов ютиться в «однушке» с супругой и детьми.

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