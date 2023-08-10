«Шабаш ведьм»: София Ротару отвернулась от Пугачевой и Вайкуле

Популярная исполнительница София Ротару отказала Алле Пугачевой и Лайме Вайкуле во встрече на фестивале в Юрмале. Продюсер, который ранее работал с поп-дивой, рассказал правду о ее отношениях с коллегами.

София Михайловна полтора года не появляется на публике. В Сети ходят разнообразные слухи, в том числе, что звезда серьезно больна. Но продюсер Сергей Лавров опроверг домыслы. Мужчина рассказал, что с исполнительницей все хорошо, просто она ведет закрытый образ жизни. Сейчас она проводит время дома в Киеве со своими родственниками.

Поклонники обсуждали, появится ли Ротару на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, где были звезды шоу-бизнеса, в том числе Алла Пугачева и ее супруг. Но она не появилась.

Сергей Лавров отметил, что певица получила приглашение от Лаймы Вайкуле, но вежливо отказалась.

«Не лезет ни в какие передряги, не поехала на этот шабаш ведьм в Юрмалу, где Лайма Вайкуле баловала свое тщеславие, пиарила себя за счет Пугачевой», — цитирует продюсера PopCornNews.

Мужчина добавил, что как только все устаканится, то она снова будет с народом.

«Она сказала, до лучших времен», – пояснил Лавров.

Ранее мы писали о том, что популярная певица София Ротару запретила родственникам показывать, как она выглядит. Звезда отпраздновала 76-летие, но в соцсетях не появилось ни одного снимка с именинницей. По слухам, певица испытывает проблемы со здоровьем и может страдать от болезни Паркинсона.