«Должен пойти куда подальше»: Маша Малиновская обрушилась с критикой на Влада Лисовца

Маша Малиновская посоветовала стилисту Владу Лисовцу уехать из России. Об этом она заявила в «ШБ-шоу».

Острый на слова Влад Лисовец часто критикует стиль россиян — в соцсетях он сталкивается с критикой и непринятием своего мнения. Вот и Маша Малиновская разнесла стилиста и посоветовала ему критиковать не россиян, а жителей Европы.

«Если ты разбираешь в моде так же, как Владислав Лисовец, то ты должен пойти куда подальше. В Париже твое место! То, как он обсирает русских дизайнеров и русскую культуру, то, как одеваются русские люди, пусть даже они из глубинки… Пусть его уберут, пусть он переезжает в Париж и оттуда рассказывает, какие все плохие в Париже», — заявила она.

Напомним, недавно Лисовец шокировал россиян образом в белых кружевных колготках.

Ранее мы писали о том, что приставы разыскивают Машу Малиновскую из-за долга за коммуналку.