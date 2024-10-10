«Неожиданно»: Влад Лисовец устроил фотосессию в белых кружевных колготках

Стилист Влад Лисовец снялся в неожиданном образе. 52-летний мужчина примерил кружевные белые колготки и показал худые ноги в новой фотосессии. Кадрами он поделился в своем Telegram-канале.

Пользователи Сети периодически критикуют стиль Влада и его «женственные» образы, а он снимает в ответ шуточные видео и даже не думает что-то менять в своем облике. В последнее время он предпочитает длинные волосы, примеряет предметы из женского гардероба и делает цветной маникюр.

В соцсетях он опубликовал фото со съемки, для которой выбрал необычный образ. Лисовец позировал в черной удлиненной футболке, длинном пиджаке в полоску с разрезами и в обуви на каблуках. Ярко выделялись среди черных вещей белые ажурные колготки, которые он специально демонстрировал публике. На некоторых кадрах было видно, что стилист отказался от брюк, чтобы показать худые ноги.

«Держите и держитесь», – подписал кадры звезда.

Поклонники отметили стройную фигуру мужчины, но некоторые признались, что были в шоке от вида кумира.

«Неожиданно, Влад вы нас убили», «Классные колготки, у меня такие на свадьбе были», «Чуть не "поцеловала" бампер впереди едущего автомобиля», – пишут в комментариях.

Ранее мы писали о том, чем сейчас занимается стилист Влад Лисовец. В материале портала «Страсти» можно найти комментарий парикмахера о волосах звезды, психолога – о критике россиян, и свахи – о личной жизни мужчины.