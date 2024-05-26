«Когда вас начнут узнавать, вы не будете так писать»: Виктория Боня ответила критикам ее образа в Каннах

Телеведущая и модель Виктория Боня посетила церемонию закрытия 77-го Каннского кинофестиваля в ярком образе и столкнулась с критикой. Знаменитость не стала молчать и жестко ответила хейтерам в личном блоге.

Виктория Боня появилась на красной дорожке фестиваля в платье насыщенного салатового цвета с открытыми плечами, пышной цветочной накидкой и длинным шлейфом. Наряд был расшит сверкающими камнями. Дополнил образ яркий макияж, а волосы знаменитости были уложены в скромный пучок.

В соцсети телеведущая поделилась кадрами с мероприятия. Однако пользователи Сети не оценили образ Виктории Бони, раскритиковав ее прическу и платье, при этом сравнив его с недавним нарядом модели на Каннском кинофестивале.

«Опять этот зализанный пучок», «Что-то у Виктории в этом году очень слабые образы и даже прическа очень неаккуратно собрана, хотя все годы была шикарна», «Вчера перья страусиные, а сегодня листья салата», «Платье как будто с AliExpress», «Цветная капуста», — написали подписчики.

Причем некоторые подчеркнули, что Виктория Боня опубликовала только фото, снятые со спины.

«Лицом никто не сфоткал», — отметила одна подписчица.

Телеведущая решила дать отпор хейтерам.

«Когда вас начнут узнавать со спины, вы уже не станете писать подобных комментариев», — ответила Виктория Боня.

Но все же нашлись и те Интернет-пользователи, которые посчитали образ модели «свежим» и подчеркивающим ее красоту.

«Вика, вот в этом платье изумительно выглядишь, нежно и цвет придает свежести и сияния. Прекрасный лук, подчеркивающий твою красоту. Интрига сохраняется рассмотреть спереди», — написала одна из подписчиц.

Ранее мы писали о том, что Виктория Боня поделилась своими эмоциями после закрытия Каннского кинофестиваля.