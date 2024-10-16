Продюсер Яна Рудковская посоветовала 57-летнему Филиппу Киркорову размножаться

Продюсер Яна Рудковская дала совет певцу Филиппу Киркорову, будучи в гостях в его особняке в закрытом подмосковном поселке. Она посоветовала артисту «размножаться».

Рудковская показала видео из дома 57-летнего Киркорова. Она призналась, что «прикоснулась к его уникальной истории».

Певец показал ей альбом, которому почти сто лет. Этот альбом лично собирала советская певица Любовь Орлова – она сама клеила заметки о себе из фильма «Цирк». Киркоров показал Рудковской портрет легендарной бабушки.

Продюсер призналась, что рада дружить с такими талантливыми и гениальными людьми, которые вдохновляют. В заключение Рудковская произнесла: «То есть ты потом передашь своим детям, они передадут внукам. Размножайся, Филипп! У тебя очень талантливая порода».

Ранее продюсер заявила, что ее назвали бабкой после публикации фотографий в купальнике. Таких интернет-пользователей Рудковская охарактеризовала как «недалеких мымр».