«У нас появился двойник»: Нюшу в новом образе перепутали с Валей Карнавал

Певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, сменила стиль с стала похожа на блогера Валентину Карнаухову, известную как Валя Карнавал.

В своем блоге исполнительница хита «Вою на Луну» поделилась снимками, на которых предстала в подчеркивающих фигуру легинсах и коротком черном топе. Образ она дополнила укладкой на распущенных волосах и ярким макияжем. Однако вместо восторженных комментариев, Нюша нарвалась на критику. Пользователи назвали артистку копией тиктокерши Вали Карнавал.

«У нас появился двойник Вали Карнавал», «Почему на себя не похожа?» — отметили комментаторы.

Ранее Нюша рассказала, что в течение года боролась с депрессией. Как призналась исполнительница, справиться с кризисом в личной жизни ей помогли психотерапия и медитации.