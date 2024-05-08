41-летняя певица Наталья Подольская снялась без макияжа в тренажерном зале

Певица Наталья Подольская призналась, что начала активно готовиться к летнему сезону, поэтому много времени проводит в тренажерном зале. Она похвасталась перед подписчиками стройной фигурой и показала лицо без макияжа.

На кадрах, опубликованных в личном блоге, Подольская предстала в укороченном топе, оголившем живот, и леггинсах.

«Спорт и питание. Дисциплина. Я отношусь к своему телу, как к инструменту, за которым нужно ухаживать», — призналась Наталья.

Она подчеркнула, что строго следует советам тренера и делает упражнения на те группы мышц, которые необходимо смоделировать. При этом Наталья не стала скрывать лицо, и пользователи увидели, как 41-летняя артистка выглядит без фильтров и макияжа. Она призналась, что любит свой натуральный вид.

В 2010 году Наталья Подольская вышла замуж за музыканта Владимира Преснякова. Супруги воспитывают двух сыновей Артемия и Ивана.

Ранее Подольская заявила, что старается следить за питанием, сном и физической формой, поскольку для нее как публичного человека важно выглядеть на сцене достойно.