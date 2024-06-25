Актриса Татьяна Васильева заявила, что обеспечила всех внуков квартирами в Москве. Об этом стало известно в эфире шоу «Эмпатия Манучи».

Актриса призналась, что внуки зовут ее не бабушкой, а Татьяной. Васильева не скрывает, что не готовит им пирожки и не вяжет носки. Она продолжает много работать, чтобы обеспечить наследников всем необходимым. Как выяснилось, знаменитость подарила пятерым внукам недвижимость в Москве. Совсем скоро она вновь станет бабушкой, и новому наследнику она также планирует приобрести квартиру.

«Дай Бог, чтобы никто ни в чем не нуждался», — высказалась Васильева.

Актриса отметила, что проводит много времени с наследниками. Они рассказывают ей секреты и считают «своим парнем».

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