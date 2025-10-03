Долг ювелирной компании Никиты Михалкова перед ФНС вырос на один миллион рублей

Долг по налогам ювелирной компании, принадлежащей режиссеру Никите Михалкову, вырос на еще один миллион рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

Стоит напомнить, что еще в марте текущего года задолженность ООО «Челпром-Даймонд» составила 16 миллионов рублей. С тех пор сумма выросла.

Сам Никита Сергеевич является одним из учредителей бизнеса. Народному артисту РСФСР принадлежит 1/10 от всей доли компании. Сообщается, что предприятие уже несколько лет испытывает трудности.

Владельцы предприняли попытки подать заявление о банкротстве. Кроме того, сейчас все еще идет процесс ликвидации компании.

Ранее мы писали о том, что режиссер Никита Михалков назвал спекуляцией производство фильмов о спецоперации на Украине. По мнению кинематографиста, для выработки правильной позиции должно пройти время.

Также сообщалось, что долг перед налоговой обнаружен у рок-певца Гарика Сукачева. ФНС выставила 65-летнему артисту счет на сумму 812 тысяч рублей.