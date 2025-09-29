Грозит запрет на выезд за границу: Гарик Сукачев задолжал налоговой 812 тысяч рублей

У певца Гарика Сукачева оказался долг перед налоговой. ФНС выставила 65-летнему артисту счет на сумму 812 тысяч рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, погасить задолженность Сукачев должен в ближайшее время. Если он этого не сделает, то ему грозит не только блокировка счета, но и запрет на выезд за границу.

Отметим, что Гарик сейчас активно выступает в регионах. На ближайшие полгода у него запланированы семь концертов в разных городах. Ближайший пройдет в Краснодаре в октябре, но пока раскуплена только малая часть билетов.

К слову, продюсер Сергей Дворцов делился, что Гарик Сукачев остается сегодня на слуху только благодаря своим частым выступлениям, так как новых хитов он не выпускает. Среди организаторов мероприятий артист востребован. Его гонорар варьируется от 1,7 млн до 2,5 млн рублей.

