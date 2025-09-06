Режиссер Никита Михалков заявил о спекуляциях кинематографистов на теме СВО

Режиссер Никита Михалков считает, что современные картины на тему СВО на Украине могут стать спекулятивными. По словам народного артиста РСФСР, для выработки правильной позиции должно пройти время.

Как пояснил артист, пока рано снимать фильмы про СВО, поскольку «большое видится на расстоянии.

«Боюсь, что достаточное количество «скороспелых» (кинематографистов), так сказать, желающих «наварить» определенный багаж, будут пытаться спекулировать на этом. Это будет очень плохо, и это уже происходит», — приводит слова Михалкова ТАСС.

Никита Сергеевич добавил, что сегодня уже предпринимаются попытки экранизации «слабых сценариев» на тему СВО. Киноактер считает, что подобные вещи необходимо освещать с точки зрения подлинности и документалистики.

