Долг Елены Блиновской увеличился на 1,2 млн рублей

Сумма долга блогерши Елены Блиновской выросла на 1,2 млн рублей. Об этом сообщает Пятый канал.

Полная сумма долга указана в регистрационных документах блогерши, в настоящий момент она превышает 1,2 млрд рублей.

Елена Блиновская была задержана в апреле прошлого года при попытке выехать из России. Как считает следствие, блогерша использовала схему дробления бизнеса, занижая свои доходы, и скрыла от государства налогов на общую сумму более 918 млн рублей за 2019-2021 годы.

22 марта 2024 года СК РФ завершил предварительное следствие по делу Блиновской и ее супруга Алексея.

Ранее стало известно, что Елена Блиновская продала московскую квартиру за 70 млн из-за долгов перед ФНС.

Также мы писали, что суд арестовал имущество Блиновской и ее близких на сумму более 650 млн рублей.