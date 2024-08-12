Долг Елены Блиновской увеличился на 1,2 млн рублей
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Сумма долга блогерши Елены Блиновской выросла на 1,2 млн рублей. Об этом сообщает Пятый канал.
Полная сумма долга указана в регистрационных документах блогерши, в настоящий момент она превышает 1,2 млрд рублей.
Елена Блиновская была задержана в апреле прошлого года при попытке выехать из России. Как считает следствие, блогерша использовала схему дробления бизнеса, занижая свои доходы, и скрыла от государства налогов на общую сумму более 918 млн рублей за 2019-2021 годы.
22 марта 2024 года СК РФ завершил предварительное следствие по делу Блиновской и ее супруга Алексея.
Ранее стало известно, что Елена Блиновская продала московскую квартиру за 70 млн из-за долгов перед ФНС.
Также мы писали, что суд арестовал имущество Блиновской и ее близких на сумму более 650 млн рублей.