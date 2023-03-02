Долг 400 тысяч: ТСЖ подало в суд на балерину Анастасию Волочкову

Анастасия Волочкова относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые нередко оказываются в эпицентре скандала. На этот раз балерина вновь угодила в неприятную ситуацию. Как сообщает издание StarHit, у знаменитости возникли проблемы с оплатой услуг ЖКХ.

Причиной разбирательств стала неуплата коммунальных платежей за 200-метровую квартиру 47-летней женщины в Санкт-Петербурге. Известно, что еще летом 2022 года ТСЖ обращалось к Волочковой и пыталось с нее взыскать всего 30 тысяч за услуги. Анастасия не признала долг и сделала заявление: она ожидает встречных выплат в размере пяти миллионов за порчу имущества из-за потопа.

Компания отрицает свою вину перед балериной, вот почему в конце января ей был отправлен повторный иск, правда, уже с большей суммой. «В иске ТСЖ просит взыскать задолженность по оплате содержания жилого помещения и коммунальных услуг в общей сумме 399 тысяч 503 рубля 76 копеек», — сообщил источник информации изданию StarHit.

К слову, первое заседание по этому делу уже назначено на 28 марта. Сама Анастасия Волочкова пока никак не комментировала подобный инцидент.

Напомним, ранее знаменитость уже была в похожей ситуации. Несколько лет назад скандал развернулся вокруг московской квартиры звезды, и тогда разбирательства закончились в пользу Волочковой.

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