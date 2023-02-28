«Нужен секс»: 47- летняя Волочкова назвала насыщенную интимную жизнь залогом стройности

Анастасия Волочкова относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые с удовольствием делятся эксклюзивными подробностями о себе. Балерина готова в публичном пространстве обсуждать не только проблемы со здоровьем, но и секреты вечной молодости и красоты. Преданные поклонники знаменитости давно отмечают, что 47-летняя женщина находится в потрясающей физической форме. В личном блоге Анастасия написала смелый пост, в котором она назвала залог своей стройности.

Так, Волочкова никогда не скрывала, что в ее жизни было много ухажеров. Вот и недавно звезда объявила о предстоящей свадьбе, и , кажется, избранник Анастасии не избегает исполнения супружеского долга, поскольку она заявила: «частые, насыщенные» сексуальные отношения — секрет ее стройности.

«Чтобы женщины худели, нужен секс, а не гантели», — высказалась знаменитость.

Кроме того, балерина сообщила и о том, что в ее жизни присутствует строгая диета. Рацион звезды состоит из салатных листьев, легких овощных супов и вареных яиц.

«За этой красотой лежит большой труд и работа над собой. Я делаю спортивный массаж. Посещаю русскую баню в сочетании с ледяной купелью», — добавила Анастасия.

Все это в совокупности дает действенный результат.

К слову, подобные откровения были с восторгом восприняты преданными поклонницами балерины.

В начале 2023 года Анастасия Волочкова объявила о том, что она испытывает невыносимую боль, и виной всему обострившаяся травма тазобедренная сустава. Чтобы спасти свою карьеру, она обратилась за помощью к «главному врачу страны». Диагноз 47-летней балерины читайте в этой статье.

Не менее интересна история, в которой 61-летняя Елена Малышева рассказала, чем она пытается удержать своего супруга. Телеведущая обмолвилась: очень важно, чтобы был «контакт кожа к коже».