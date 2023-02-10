«Это не притворство»: врачи огласили неутешительный диагноз травмированной Волочковой

В последнее время поклонники крайне обеспокоены здоровьем Анастасии Волочковой. После новогодних праздников балерина сообщила, что страдает от невыносимых болей в тазобедренном суставе. 47-летняя знаменитость незамедлительно обратилась за помощью к «главному врачу страны», и только сегодня в беседе с Пятым каналом она раскрыла свой неутешительный диагноз.

По словам Волочковой, у нее началось «разрушение бедра» из-за больших физических нагрузок. «У меня действительно случилась травма бедра. Это не просто травма, это — разрушение на почве физической нагрузки. Это не притворство, не обман. Я на Мальдивах ходила с невыносимой болью, даже при ходьбе», — пожаловалась Анастасия.

Подобное сообщение крайне расстроило фанатов балерины, вот почему все поспешили ей пожелать скорейшего восстановления.

Ранее врачи советовали Волочковой заняться собой и сделать временную паузу в карьере. Однако знаменитость их ослушалась и во время последнего выступления получила новую травму. Она оказалась настолько серьезной, что из раны потекла кровь. Подробности читайте в этой статье.