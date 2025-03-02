«Доказывал своей девушке»: почему Дима Билан решил стать певцом

Дима Билан раскрыл причину, почему он решил стать певцом.

На вручении музыкальной премии «Виктория-2025» в «Live Арена» артист признался, что начал заниматься музыкой из-за своей школьной любви. По словам Билана, тогда ему хотелось доказать своей возлюбленной, что он может многого добиться.

Дима не стал скрывать, что периодически ему важно демонстрировать силу своего характера, так как это помогает ему в рабочем процессе. Певец заключил, что та ситуация не стала исключением и именно благодаря ей он решил уехать в Москву, чтобы продолжить занятия музыкой.

«Поступил, приехал в Москву я ради того, чтобы доказать, что я сильный, своей любви школьной. Учился, доказывал первой своей девушке, второй, третьей. Вот мой стимул, для меня это было очень важно, я должен был что-то из себя представлять. Так долго боролся за это первое место, так долго всем этим занимался, что в какой-то степени увлекся, так что теперь пора подумать о каких-то фундаментальных историях личного характера», — разоткровенничался Дима в беседе с изданием NEWS.ru.

Подчеркнем, что на премии «Виктория-2025» Дима Билан получил награду в специальной номинации «Чемпион радиоэфира».

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