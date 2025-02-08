«Этот идеал мешает мне»: Дима Билан ответил, почему до сих пор одинок

Певец Дима Билан рассказал, что не может найти любовь из-за высоких идеалов. Об этом он заявил «Страстям».

Дима Билан сегодня выступит на Big Love Show. Юбилейный концерт проходит сегодня в Москве на площадке Live Арена. Певец рассказал нам, почему до сих пор одинок — оказывается, причиной этому высокие идеалы будущей любви Билана.

«Это на то и мечты, что они такие недосягаемые — до нее так хочется дотянуться. Мне этот идеал мешает по жизни. Потому что это такая вспышка на всю жизнь была. Три колоссальных любви было», — рассказал он.

При этом Билан отказался раскрывать, какие качества во второй половинке ему важны.

«Давайте дальше пойдем. Ну чего мы будем танцевать сейчас на этих историях, которые должны оставаться за кулисами. Я не занимаюсь продажей своей личной жизни», — заявил он.