54-летний Владимир Пресняков решил кардинально перекроить свою внешность

В отечественном шоу-бизнесе не каждая знаменитость открыто говорит о посещениях косметологического кабинета и пластического хирурга. Казалось, что только Филипп Киркоров не скрывает пристрастия к различным манипуляциям. Однако на днях Владимиру Преснякову удалось всех удивить, сообщив о готовности изменить свою внешность.

54-летний певец заявил: он прекрасно относится к различным процедурам и не против их испробовать на себе. Как выяснилось, сначала Владимир пытался исправить внешний вид, не ложась под нож хирурга. Он отрастил себе бороду, чтобы «щечки закрыть», но, видимо, результат не удовлетворил артиста.

«Я хочу срезать животик и нос укоротить», — высказался Пресняков в беседе с порталом «Дни.ру».

Ранее певец рассказал о рождении дочери от Натальи Подольской. Подробности читайте в этой статье.