«Pазлад»: 54-летний Владимир Пресняков заговорил о проблемах в личной жизни

Владимир Пресняков и Наталья Подольская считаются одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. За долгие годы брака знаменитости успели стать счастливыми родителями, но, несмотря на это, в прессе регулярно появляются новости об их разводе. Супруги лишь с юмором реагируют на подобные сообщения и продолжают строить свое счастье. Сегодня Владимир вышел на связь с порталом Prozvezd и раскрыл секрет долгих отношений с Подольской.

По словам музыканта, он счастлив в кругу своей семьи. При этом Пресняков напомнил, что крепкий брак — работа двух любящих людей. Нужно постоянно удивлять и дарить положительные эмоции второй половинке, в противном случае шансы на расставание велики.

«Любовь — это такое опасное дело. Сегодня она есть, а завтра — разлад. К отношениям надо очень щепетильно относиться, если любишь», — высказался артист.

Наталья и Владимир вместе почти 20 лет. Однако певец признался, что никогда не устает о своей супруги. Он всегда наслаждается временем, проведенным вместе, и охотно играется с детьми.

«Это так круто — проводить время с детьми. Если нет работы, то из дома меня не выгнать», — резюмировал мужчина.

Ранее 54-летний Пресняков изъявил желание кардинально перекроить свою внешность. Артист сообщил, что хочет «срезать животик и укоротить нос». Полное высказывание мужчины смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой экс-супруга Стаса Пьехи опровергла новости о своей смерти. Напомним, несколько дней назад по Сети распространился слух о гибели Натальи Горчаковой. Сообщалось, что девушку съел медведь. Подробности читайте в этой статье.