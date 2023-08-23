Догадывались: известно, кому Инна Чурикова оставила особняк в Подмосковье за 300 млн рублей

Актриса Инна Чурикова завещала особняк за 300 млн рублей мужу и сыну. Об этом сообщает издание Teleprogramma.pro.

При жизни знаменитость имела много недвижимости. Речь идет о ее квартирах в Москве и роскошном особняке в Подмосковье. Известно, что после смерти владения Чуриковой перешли к мужу Глебу Панфилову и сыну Ивану.

По информации источника, родственники артистки не планируют жить в загородном доме. Вместо этого они решили устроить из него музей. В скором времени поклонники Чуриковой смогут туда приехать и прикоснуться к ее личным вещам.

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