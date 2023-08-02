Глеб Панфилов попал в реанимацию 11 мая и все еще находится в тяжелом состоянии

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер заявил, что состояние госпитализированного 11 мая режиссера Глеба Панфилова непростое. Он находится в палате интенсивной терапии.

Подробности узнал сайт kp.ru.

«Состояние непростое… Проблема в том, что его преследует воспаление легких», - рассказал Варшавер.

По его информации, рядом с режиссером постоянно находится сын Иван. Вместе с тем Панфилов передает всем привет. Окружение надеется на его выздоровление.

Напомним, режиссер попал в больницу с инсультом. Ему требовалась операция, но врачи отказали из-за возраста – Панфилову 89 лет. Позже его перевели в другую больницу.

В июне сообщалось, что Панфилов перестал разговаривать и ходить из-за инсульта.