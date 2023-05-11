Догадывались: 54-летний Леонид Агутин намерен покинуть территорию РФ

В минувшем году некоторые звезды отечественного шоу-бизнеса покинули территорию РФ. Речь идет про Аллу Пугачеву, Веру Брежневу, Светлану Лободу и многих других артистов. Вот почему пользователи Сети гадали, кто из оставшихся знаменитостей пополнит ряды эмигрантов. На этот раз о своем отъезде сообщил Леонид Агутин.

В личном блоге певец вышел на связь и сделал официальное заявление: 6 октября он выступит с концертом в Ташкенте. Несмотря на то, что поездка не обещает быть долгой, подписчики Леонида уверенно заявляют: рано или поздно артист окончательно уедет из страны.

«Скоро уедет вслед за Варум. Дочь сюда не везут, сами не молодеют, поэтому сбегут», — высказались пользователи Сети.

К слову, сам Агутин никак не комментирует домыслы публики.

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