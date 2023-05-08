Леонид Агутин рассказал, что собирается делать после запрета своих песен в России

В последнее время Леонид Агутин почти полностью пропал с радаров.

«Босоногий мальчик российской эстрады» держит фанатов в неведении. Также заметно снизилась и концертная активность артиста.

Среди поклонников начали распространяться слухи об отъезде Леонида из России. Известно, что вся его семья находится в США. Жена и коллега Анжелика Варум вместе с дочерью Елизаветой-Марией, перебрались жить в Майями еще в 2003 году.

Последние события еще больше подогрели сплетни о переезде артиста. С недавних пор на радиостанциях запрещено исполнение кавера с названием «Шаланды полные кефали». При этом сам артист публично на запреты не отреагировал.

Оказалось, у Агутина есть грандиозные планы в России. Певец принял решение остаться и уже сейчас работает над организацией крупного музыкально-образовательного фестиваля.

Планируется, что мероприятие пройдёт в Сочи, на курорте Красная Поляна в первой декаде июля 2023 года.

Сосо Павлиашвили раскрыл планы своего близкого друга порталу BLITZ+.

«В начале июля на неделю поедем в Сочи, в горы. Там будет фестиваль моего друга Лени Агутина. Мы будем параллельно работать и отдыхать».