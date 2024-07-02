Юлия Пересильд раскрыла секрет воспитания дочерей

Российская актриса Юлия Пересильд поделилась секретами воспитания своих дочерей. Ее слова приводит NEWS.ru.

Артистка призналась, что объясняет наследницам, какие последствие возымеет тот или иной шаг, и дает возможность сделать собственный выбор. Звезда отметила, что разрешает детям наступать на собственные грабли, однако позволяет им не все.

«Просто я им доверяю, у них все хорошо с анализом ситуации, они внимательны к людям, пытаются разобраться, хороший человек или не очень. Какие-то моменты они лучше чувствуют чем я», — заявила Пересильд.

Актриса подчеркнула, что хотела бы научить дочерей тому, что главное — любить людей, и осознавать, что они не идеальны. Вдобавок она хотела бы научить их открытости к окружающим и пониманию, что «если человек делает тебе плохо, это не твоя проблема, а его».

Напомним, у Юлии Пересильд двое дочерей от режиссера Алексея Учителя. Артистка в 2021 году призналась, что рассталась с отцом девочек, но не препятствует их общению. Бывшим возлюбленным удалось сохранить хорошие отношения, вследствие чего они периодически встречаются и продолжают работать вместе.

Ранее мы писали, что Юлия Пересильд появилась в образе Мэрилин Монро на премии «Ника».