Дочка Гарика Харламова от Кристины Асмус не пришла на его свадьбу с Ковальчук

Дочка Гарика Харламова от Кристины Асмус не пришла на его свадьбу с Катериной Ковальчук. Об этом сообщает «7Дней.ru».

7 августа юморист и актриса сыграли пышную свадьбу в Москве. На кадрах, опубликованных после торжества, запечатлены звезды шоу-бизнеса и коллеги Гарика по Comedy Club. Известно, что в числе приглашенных гостей были Сергей Бурунов и Денис Дорохов. Также на свадьбе были родственники супругов. Правда, на мероприятии отсутствовала дочь Гарика от предыдущего брака. По предложению источника, юморист мог не позвать ее на праздник. Не исключено, что девочка даже не знала про свадьбу.

На данный момент ни Асмус, ни Харламов не комментировали отсутствие дочки на свадьбе.

Ранее Гарик Харламов рассказал об отношениях с Ковальчук и о планах снова стать отцом. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Гарик Харламов потратил на свадьбу 5 млн рублей.