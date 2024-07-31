«Работаем над этим»: Гарик Харламов рассказал о планах в очередной раз стать отцом

Гарик Харламов рассказал об отношениях с Ковальчук и о планах снова стать отцом. Об этом сообщает Kp.ru.

Юморист Гарик Харламов еще в 2021 году начал встречаться с актрисой Катериной Ковальчук, спустя несколько лет они поженились. По словам Харламова, с появлением супруги его жизнь сильно изменилась.

«В доме хорошо, чисто. Она замечательно готовит, очень любит чистоту, даже фанатично, что для меня прекрасно. Я тоже очень люблю, когда все по полочкам и нет бардака. Мы начали гулять, чего раньше я не делал», — рассказал он.

Сейчас Харламов воспитывает дочь Настю от брака с актрисой Кристиной Асмус. Девочке уже исполнилось 10 лет. По словам юмориста, она мечтает о брате или сестре.

«Настюха хочет братьев и сестренок, причем с обеих сторон. И это вообще нормально. Сколько? Сколько Бог пошлет. Работаем над этим», — заявил артист.

Юморист признался, что пока не знает, пойдет ли дочь по его стопам. При этом он готов принять любое решение Насти насчет будущей профессии, даже если та станет мотористкой.

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