Раскрыта стоимость свадьбы Гарика Харламова и Катерины Ковальчук

Свадьба Гарика Харламова и Катерины Ковальчук обошлась супругам в 5 млн рублей. Об этом сообщает Kp.ru.

7 августа Гарик Харламов и Катерина Ковальчук отпраздновали свадьбу в кругу семьи и друзей. Всего на празднике собрались около 50 человек. Как сообщают журналисты, юмористу удалось сэкономить много денег благодаря дружбе — так, в роли выездного регистратора на свадьбе выступал Сергей Бурунов (обычно он берет от 5 млн рублей за частные выступления), а главной звездой стал Сосо Павлиашвили, который поет минимум за 2 млн рублей.

Свадьба проходила на территории подмосковного поселка Agalarov Estate, который тоже благодаря дружбе сдали либо со скидкой, либо бесплатно.

А вот на украшениях и цветах сэкономить не получилось. По данным журналистов, комик заплатил около 2 млн рублей за весь декор (цветы, вазы, свечи и т.д.). Еще 2 млн рублей ушло на еду и алкоголь для гостей праздника. Видеосъемка, охрана и трансфер гостей обошлись Харламову и Ковальчук в 500 тысяч рублей.

Общую сумму трат на свадьбу журналисты оценили приблизительно в 5 миллионов рублей.

Ранее мы писали о том, что Гарик Харламов рассказал о планах в очередной раз стать отцом.