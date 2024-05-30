Дочь Заворотнюк заявила, что «залила слезами телефон» из-за смерти матери
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Дочь Анастасии Заворотнюк заявила, что «залила слезами телефон» из-за смерти матери. Анна Заворотнюк высказалась о семейной трагедии в личном блоге.
30 мая 2024 года стало известно о смерти Анастасии Заворотнюк. Актриса скончалась на 54-м году жизни после продолжительной болезни. Анна Заворотнюк тяжело переживает смерть матери. По словам блогера, она не может остановиться плакать и пересматривать снимки родственницы.
«Заливаю слезами телефон. Мы обязательно еще встретимся. Эти самые тяжелые 5 лет твоей болезни позади, и ты обрела покой. Охраняй нас и веди своей невидимой тонкой рукой через всю нашу жизнь. Люблю тебя, мой ангел», — высказалась Анна.
Блогер поделилась архивными кадрами с матерью. Анна назвала Анастасию «самой талантливой, красивой и доброй».
Ранее 28-летняя дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, как узнала о смерти звездной мамы. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что Анастасия Заворотнюк провела последние дни в хосписе на руках у мужа Петра Чернышева.