Дочь Заворотнюк заявила, что «залила слезами телефон» из-за смерти матери

Дочь Анастасии Заворотнюк заявила, что «залила слезами телефон» из-за смерти матери. Анна Заворотнюк высказалась о семейной трагедии в личном блоге.

30 мая 2024 года стало известно о смерти Анастасии Заворотнюк. Актриса скончалась на 54-м году жизни после продолжительной болезни. Анна Заворотнюк тяжело переживает смерть матери. По словам блогера, она не может остановиться плакать и пересматривать снимки родственницы.

«Заливаю слезами телефон. Мы обязательно еще встретимся. Эти самые тяжелые 5 лет твоей болезни позади, и ты обрела покой. Охраняй нас и веди своей невидимой тонкой рукой через всю нашу жизнь. Люблю тебя, мой ангел», — высказалась Анна.

Блогер поделилась архивными кадрами с матерью. Анна назвала Анастасию «самой талантливой, красивой и доброй».