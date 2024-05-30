Умирала в хосписе на руках у мужа: что известно о последних днях жизни Анастасии Заворотнюк

В возрасте 53 лет умерла актриса Анастасия Заворотнюк, которая долгие годы боролась с агрессивной формой рака мозга. Последние дни знаменитость провела в хосписе на руках у мужа Петра Чернышева.

Как пишет Kp.ru, Заворотнюк провела последние дни жизни в хосписе, а не дома. Звезда «Моей прекрасной няни» перед смертью мучилась от сильных головных болей, которые снимали только мощные обезболивающие. От прежней красивой и эффектной женщины не осталось и следа — все забрала болезнь.

Третий муж артистки, фигурист Петр Чернышев обеспечил ей достойный уход и был с Заворотнюк, когда она угасала: звезда скончалась на руках супруга.

Анастасии резко стало плохо в последние две недели. Знаменитость пожаловалась на сильные головные боли и слабость. Она очень похудела и практически не могла двигаться.

Наиболее частую и агрессивную форму опухоли мозга, глиобластому, у Анастасии Заворотнюк выявили в 2019 году, спустя год после рождения дочери Мии, которая появилась на свет путем ЭКО. Затем звезда «Моей прекрасной няни» прекратила появляться на публике. Ее поддерживал супруг, фигурист Петр Чернышев и дочь Анна. Именно муж актрисы оплачивал ее лечение.

Прощание с российской актрисой Анастасией Заворотнюк может пройти в московском театре имени Олега Табакова.