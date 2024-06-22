Дочь заплакала и почернела от горя: сына Вячеслава Зайцева похоронили в 20 метрах от знаменитого отца

В соборе Троицы Живоначальной в подмосковном Щелково простились с членом Российской академии художеств Егором Зайцевым, сыном модельера Вячеслава Зайцева. Его похоронили в 20 метрах от отца.

На церемонии прощания присутствовали друзья и родные модельера: дочери Маруся и Анастасия, вдова Екатерина Ромашкина, бывшая сожительница Дарья, члены мотоклуба «Ночные волки».

Вдова Зайцева-младшего Екатерина рассказала, что знаменитый Дом моды продолжит работу. Правда, пока неизвестно, кто им будет руководить: в право на наследство вступили две дочери модельера и сама Ромашкина, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Похороны художника-модельера прошли на Жегаловском кладбище в Щелково. Он покоится в 20 метров от отца — так решила мать Зайцева-младшего.

30-летней дочери покойного Марусе было сложно сдержать слезы. Наследница была очень близка с отцом, поэтому с трудом сдерживала слезы и почернела от горя. 15-летняя Анастасия также сильно переживала и целый час не могла попрощаться с Зайцевым.

Егор Зайцев умер 19 июня в возрасте 64 лет. Причиной его кончины стало онкологическое заболевание: сначала у художника обнаружили опухоль в толстом кишечнике, которая дала метастазы в легкие и печень. С начала июня модельер находился в реанимации, а 16-го июня его подключили к аппарату ИВЛ.

Ранее певец Юлиан заявил, что Дом моды кутюрье должен «должен остаться как музей», чтобы сохранить «два грандиозных имени отца и сына». Под эти цели предлагают выделить часть здания.