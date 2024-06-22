«Весь год спасал от долгов»: какая судьба ждет Дом моды Вячеслава Зайцева после смерти его сына

19 июня после продолжительной болезни ушел из жизни Егор Зайцев – единственный сын покойного кутюрье Вячеслава Зайцева. Церемония прощания с модельером прошла в подмосковном Щёлково. Певец Юлиан, который пришел проститься с сыном народного художника РФ, поделился воспоминаниями о нем и рассказал о судьбе Дома моды имени Вячеслава Зайцева, пишет Telegram-канал SHOT.

22 июня в байк-клубе «Ночные волки», в котором состоял Егор Зайцев, прошла церемония прощания с модельером. Проститься с сыном кутюрье пришли самые близкие Егора Зайцева: супруга Екатерина, две дочери, друг семьи Вадим Хусаинов и несколько сотен байкеров. Певец Юлиан, который также присутствовал на церемонии, поделился воспоминаниями о модельере и высказался о возможной судьбе Дома моды Вячеслава Зайцева.

По мнению Юлиана, дом моды кутюрье «должен остаться как музей».

«Дом моды должен остаться как музей, потому что самое главное — сохранить два грандиозных имени отца и сына», — заявил певец.

Артист отметил, что в последние несколько лет жизни Егор Зайцев всеми силами пытался спасти Дом моды от долгов, несмотря на «вбросы недоброжелателей», которые сильно подкосили его здоровье.

«Он весь год, как, впрочем, и последние несколько лет, спасал Дом моды от долгов, и сделал очень много для того, чтобы Дом моды был», — подчеркнул Юлиан.

Певец добавил, что, несмотря на проблемы со здоровьем, Егор Зайцев до последнего сохранял позитивный настрой и всего за две недели до смерти уверял его, что все будет хорошо.

«До последних дней он сохранял уверенность, что все будет хорошо, и писал мне ободряющие сообщения. Это было буквально две недели назад», — поделился артист.

Напомним, 19 июня Егор Зайцев ушел из жизни после продолжительной борьбы с онкологией, пережив отца чуть больше, чем на год. У модельера была обнаружена опухоль в кишечнике с метастазами в легкие и печень.

Ранее сообщалось о том, что Юлиан рассказал, какие планы на жизнь строил Егор Зайцев.