Дочь не могла подойти к гробу: в Москве простились с модельером Егором Зайцевым

19 июня ушел из жизни Егор Зайцев — единственный сын покойного кутюрье Вячеслава Зайцева. Церемония прощания прошла в байк-центре «Ночные волки. Младшая дочь модельера Анастасия час не решалась подойти к гробу отца.

Вдова Зайцева-младшего Екатерина первая появилась на прощании: она встречала катафалк. После подъехали ее 15-летняя дочь Анастасия, бывшая сожительница кутюрье Дарья с дочерью Марусей, пишет mk.ru.

Дарья первая подошла к гробу: она долго разговаривала с усопшим, поправляла ленточки на его голове и рядом стоявший портрет. После проститься с наследником Зайцева-старшего подошел российский байкер, известный под псевдонимом Хирург и вдова Екатерина. Женщина недолго постояла и сразу же отошла в сторону.

Младшая дочь Зайцева пришла на церемонию в черной кепке и солнцезащитных очках. Было заметно, что она не может найти в себе силы попрощаться с отцом. Ее поддерживали присутствующие, и только спустя час наследница кутюрье смогла найти в себе силы подойти к гробу. Анастасия поздоровалась со сводной сестрой Марусей и заняла место рядом с родственниками.

64-летний сын кутюрье скончался от рака. Известно, что последний год он занимался подготовкой памятника отцу — монумент планировали установить через полтора месяца. Вячеслав Зайцев умер в апреле 2023 года.

Напомним, певец Юлиан был одним из тех, кто поддерживал связь с Егором Зайцевым до последних дней его жизни. Он рассказал, что наследник модельера Вячеслава Зайцева боролся за жизнь и не хотел умирать.