Новый скандал? Как Варшавер отреагировал на кадровые перестановки в «Ленкоме»

77-летний Марк Варшавер прокомментировал смену руководства в театре «Ленком». Об этом сообщает Kp.ru.

В «Ленкоме» появятся две новые должности: президент и художественный руководитель. Варшавер, занимавший пост директора, теперь станет президентом, Владимир Панков, руководящий Центром драматургии и режиссуры, назначен худруком, а Дмитрий Берестов — новым директором. По словам Марка, он знал о предстоящих назначениях в театре.

При этом Варшавер намекнул, что недоволен новым худруком «Ленкома». Он считает Панкова «хорошим режиссером», который пытается «усидеть на двух стульях», руководя несколькими театрами.

Также Варшавер отметил, что приглашал Владимира на постановку спектакля в «Ленкоме», но неоднократно получал отказ. Из-за этого ему непонятно, почему тот согласился на должность худрука.

«Опять эта пресловутая «оптимизация», когда один человек руководит сразу двумя-тремя театрами. Я считаю, что усидеть на двух стульях невозможно. Надо одно дело делать хорошо. Панкова я не раз приглашал в «Ленком» на постановку спектакля. Он отказывался, говорил, что нет времени, что занят своим театром. А что же теперь?... Все остальное уже не имеет значения», — заявил Варшавер.

Напомним, в начале 2025 года в «Ленкоме» произошел еще один скандал, связанный с увольнением Дмитрия Певцова. Ранее актер заявил, что руководство «Ленкома» не терпит инакомыслящих. Подробности читайте в этой новости.