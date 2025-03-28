Дочь юмориста Михаила Задорнова выложила фото с мужем-ливанцем

Наследница звезды снялась с Али Тартуси на набережной на Мальте.

Знакомство писательницы с ливанцем состоялось в Париже. В 2021 году влюбленные официально зарегистрировали отношения. Дочь комика редко делится подробностями личной жизни, и лишь в июне 2023 года выяснилось, что у Задорновой двое детей. Художница выложила снимок в соцсетях, где позировала вместе с мужем, и сопроводила пост стихотворением. В строках художница упомянула, что Тартуси — отец этих малышей. В декабре 2023 года женщина назвала себя «трижды матерью», позднее пояснив, что вместе с мужем растит трех девочек.

Михаил Задорнов скончался 10 ноября 2017 года в возрасте 69 лет. Причиной смерти артиста стал рак мозга.

Ранее мы писали, что дочь Задорнова опубликовала архивный снимок с отцом и Максимом Галкиным* (признан в РФ иноагентом).

Незадолго до этого дочь Задорнова отпраздновала годовщину отношений с мужем-ливанцем.