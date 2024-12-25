Дочь Михаила Задорнова отпраздновала годовщину отношений с мужем-ливанцем. Об этом стало известно из соцсетей.

Дочь Михаила Задорнова выложила в личном блоге совместное фото с мужем-ливанцем. На кадрах видно, что Елена целует избранника, а рядом с ними стоит новогодняя елка. Судя по отметке, супруги отмечают годовщину отношений на Мальте.

«Ты навсегда любимейший волшебник! Ты! Санта Клаус! Иисус! А я? Задорна! Люблю и обожаю! С годовщиной!» — подписала фото она.

Напомним, Елена Задорнова и Али Тартуси зарегистрировали брак в 2021 году. Супруги познакомились во Франции. В браке у них родилось трое детей. Сама Елена живет на Мальте, дочь сатирика занимается написанием стихов.

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