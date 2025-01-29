НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 29 января 2025, 19:28
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«Мир казался безмятежным»: дочь Задорнова показала редкое фото с отцом и Максимом Галкиным*

Дочь Задорнова опубликовала архивный снимок с отцом и Максимом Галкиным*.
«Мир казался безмятежным»: дочь Задорнова показала редкое фото с отцом и Максимом Галкиным*

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Единственная дочь артиста Михаила Задорнова показала в соцсетях архивный снимок. На нем наследница юмориста позирует с отцом и юмористом Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ).

Елена Задорнова поделилась архивным кадром на своей страничке в соцсети. На фото отец обнимает дочь, а рядом с сатириком стоит молодой Максим Галкин* и улыбается.

«Был год 2008, и мир казался безмятежным», — написала Елена.

Подписчиков поразил этот снимок и вызвал волну ностальгии по ушедшему из жизни артисту.

«Жаль, что ничего уже не вернуть. Как же не хватает Михаила Николаевича…»; «Михаил Николаевич всегда в наших сердцах! Светлая память!», — написали они.

«Мир казался безмятежным»: дочь Задорнова показала редкое фото с отцом и Максимом Галкиным*

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Смайлик в виде «сердечка» под постом Задорновой оставила и актриса Елена Безрукова.

Елена Задорнова училась в ГИТИСе, но бросила институт через год, осознав, что не хочет быть актрисой. Она уехала на Мальту, где получила образование социолога и антрополога. В декабре 2021 года дочь Задорнова рассказала, что вышла замуж за уроженца Ливана и ждет первенца. Ребенок появился на свет в феврале 2022 года — дочь назвали Алиеной. Позже она родила еще двух дочерей.

Недавно дочь сатирика отпраздновала годовщину отношений с мужем-ливанцем. Подробнее читайте здесь.

*(признан иноагентом на территории РФ)

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
Михаил Задорнов
Максим Галкин
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