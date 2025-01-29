«Мир казался безмятежным»: дочь Задорнова показала редкое фото с отцом и Максимом Галкиным*

Единственная дочь артиста Михаила Задорнова показала в соцсетях архивный снимок. На нем наследница юмориста позирует с отцом и юмористом Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ).

Елена Задорнова поделилась архивным кадром на своей страничке в соцсети. На фото отец обнимает дочь, а рядом с сатириком стоит молодой Максим Галкин* и улыбается.

«Был год 2008, и мир казался безмятежным», — написала Елена.

Подписчиков поразил этот снимок и вызвал волну ностальгии по ушедшему из жизни артисту.

«Жаль, что ничего уже не вернуть. Как же не хватает Михаила Николаевича…»; «Михаил Николаевич всегда в наших сердцах! Светлая память!», — написали они.