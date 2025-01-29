«Мир казался безмятежным»: дочь Задорнова показала редкое фото с отцом и Максимом Галкиным*
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Единственная дочь артиста Михаила Задорнова показала в соцсетях архивный снимок. На нем наследница юмориста позирует с отцом и юмористом Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ).
Елена Задорнова поделилась архивным кадром на своей страничке в соцсети. На фото отец обнимает дочь, а рядом с сатириком стоит молодой Максим Галкин* и улыбается.
«Был год 2008, и мир казался безмятежным», — написала Елена.
Подписчиков поразил этот снимок и вызвал волну ностальгии по ушедшему из жизни артисту.
«Жаль, что ничего уже не вернуть. Как же не хватает Михаила Николаевича…»; «Михаил Николаевич всегда в наших сердцах! Светлая память!», — написали они.
Смайлик в виде «сердечка» под постом Задорновой оставила и актриса Елена Безрукова.
Елена Задорнова училась в ГИТИСе, но бросила институт через год, осознав, что не хочет быть актрисой. Она уехала на Мальту, где получила образование социолога и антрополога. В декабре 2021 года дочь Задорнова рассказала, что вышла замуж за уроженца Ливана и ждет первенца. Ребенок появился на свет в феврале 2022 года — дочь назвали Алиеной. Позже она родила еще двух дочерей.
Недавно дочь сатирика отпраздновала годовщину отношений с мужем-ливанцем. Подробнее читайте здесь.
*(признан иноагентом на территории РФ)