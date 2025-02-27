Дочь Юлии Пересильд вышла на связь в истерике: что случилось

15-летняя актриса Анна Пересильд вышла на связь в слезах из-за потерянного платья. Артистка опубликовала честный ролик в соцсети.

В личном блоге Пересильд появилось видео, на котором та ходит по дому в истерике. Как выяснилось, причиной плохого настроения Анны стало потерянное платье. Актриса хотела снять трендовый ролик, и пропажа наряда ее не на шутку расстроила.

Спустя время Анна все же нашла платье и осуществила свою задумку.

«История о том, как я потеряла платье, в котором безумно хотела снять видео. Спойлер: платье нашла и сняла прекрасный видос», — высказалась актриса.

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