НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 27 февраля 2025, 13:57
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Не узнали даже коллеги: актриса Юлия Снигирь неожиданно сменила имидж

41-летняя актриса Юлия Снигирь тайно перекрасилась в блондинку.
Не узнали даже коллеги: актриса Юлия Снигирь неожиданно сменила имидж

© Starface.ru

Актриса Юлия Снигирь удивила поклонников кардинальной сменой имиджа. О преображении звезды «Мастера и Маргариты» сообщила телеведущая Светлана Бондарчук. Оказалось, что артистка перекрасилась в блондинку.

О походе в салон Юлия предпочла умолчать. В личном блоге она не демонстрировала новый стиль, поэтому за нее это сделала Бондарчук. Она засняла подругу для своих фанатов и дала понять, что тоже в шоке от цвета волос Снигирь. Коллеги актрисы подметили, что теперь нужно привыкать к ней обновленной.

«Короче, вот такая ситуация, товарищи, произошла. Отгадайте, что… Вот Николай Хомерики не узнал», - поделилась Светлана.

Не узнали даже коллеги: актриса Юлия Снигирь неожиданно сменила имидж

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Снигирь не стала пояснять, почему вдруг решила стать блондинкой. Отметим, что уже много лет актриса не изменяла темному цвету волос. Но, по всей видимости, фанатам теперь действительно придется свыкнуться с новой прической Юлии, ведь однозначно, это не парик.

Ранее актриса Юлия Снигирь раскритиковала современных зрителей.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
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