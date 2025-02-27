Не узнали даже коллеги: актриса Юлия Снигирь неожиданно сменила имидж
© Starface.ru
Актриса Юлия Снигирь удивила поклонников кардинальной сменой имиджа. О преображении звезды «Мастера и Маргариты» сообщила телеведущая Светлана Бондарчук. Оказалось, что артистка перекрасилась в блондинку.
О походе в салон Юлия предпочла умолчать. В личном блоге она не демонстрировала новый стиль, поэтому за нее это сделала Бондарчук. Она засняла подругу для своих фанатов и дала понять, что тоже в шоке от цвета волос Снигирь. Коллеги актрисы подметили, что теперь нужно привыкать к ней обновленной.
«Короче, вот такая ситуация, товарищи, произошла. Отгадайте, что… Вот Николай Хомерики не узнал», - поделилась Светлана.
Снигирь не стала пояснять, почему вдруг решила стать блондинкой. Отметим, что уже много лет актриса не изменяла темному цвету волос. Но, по всей видимости, фанатам теперь действительно придется свыкнуться с новой прической Юлии, ведь однозначно, это не парик.
Ранее актриса Юлия Снигирь раскритиковала современных зрителей.