Не узнали даже коллеги: актриса Юлия Снигирь неожиданно сменила имидж

Актриса Юлия Снигирь удивила поклонников кардинальной сменой имиджа. О преображении звезды «Мастера и Маргариты» сообщила телеведущая Светлана Бондарчук. Оказалось, что артистка перекрасилась в блондинку.

О походе в салон Юлия предпочла умолчать. В личном блоге она не демонстрировала новый стиль, поэтому за нее это сделала Бондарчук. Она засняла подругу для своих фанатов и дала понять, что тоже в шоке от цвета волос Снигирь. Коллеги актрисы подметили, что теперь нужно привыкать к ней обновленной.

«Короче, вот такая ситуация, товарищи, произошла. Отгадайте, что… Вот Николай Хомерики не узнал», - поделилась Светлана.