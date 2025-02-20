«Классный парень»: экс-бойфренд Анны Пересильд впервые высказался о слухах о ее романе с Ваней Дмитриенко

Актер Ярослав Могильников впервые отреагировал на слухи о связи его бывшей возлюбленной Анны Пересильд с певцом Ваней Дмитриенко. Он не стал говорить, действительно ли они вместе, но похвалил их работу над клипом.

Информация о том, что дочь Юлии Пересильд после расставания со звездой «Слова пацана» начала встречаться с Дмитриенко, появилась пару месяцев назад. Дело в том, что Ваня выбрал Анну главной актрисой для своего клипа и сыграл с ней любовь на камеру. А в одном из видео Пересильд даже открыто заявила, что ей нравится певец.

Многие поклонники посчитали, что химия у звезд не наигранная. Тем более, что они стали проводить много времени вместе. Впрочем, сами они слухи не подтверждали.

Узнать хоть какие-то подробности журналисты попытались у бывшего парня Анны. Ярослав Могильников, услышав вопрос про экс-возлюбленную и Дмитриенко, усмехнулся и попытался уйти от ответа. Он отметил, что видел кадры с ними и считает, что они проделали хорошую работу.

«Хорошие кадры. Ваня молодец и Аня тоже. С Ваней общаюсь. Очень классный парень», - сказал Могильников Пятому каналу.

Ранее Ярослав Могильников рассказал о новой девушке.