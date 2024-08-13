Дочь Юлии Началовой улетела из России с отцом Евгением Алдониным и его семьей. Ольга Алдонина сообщила о семейном отпуске в соцсети.

Жена футболиста опубликовала фото Веры с отдыха в Турции. Ольга лаконично подписала кадр: «Завтрак принцессы».

Сама же дочь Юлии еще не делилась снимками из поездки.

К слову, Ольга неоднократно заявляла, что не пытается Вере заменить мать. При этом, по ее словам, между ними сложились хорошие отношения. Жена Евгения считает девушку гордостью семьи, которую она готова всегда поддержать.

Ранее дочь Юлии Началовой поступила на актерский факультет во ВГИК. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Лариса Долина продала квартиру в Москве и перевела более 100 млн мошенникам.