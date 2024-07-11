Не пошла по стопам матери: дочь Юлии Началовой поступила на актерский факультет во ВГИК

Дочь певицы Юлии Началовой раскрыла, что поступила во ВГИК на курс Александра Михайлова. Звездная наследница будет обучаться актерскому мастерству, несмотря на то, что многие от нее ждали выбор в пользу музыкальной карьеры.

С юных лет Вера Алдонина выходила на сцену и занималась вокалом. Поклонники ее матери пророчили ей большое будущее. Не сомневалась никогда в том, что она станет звездой, и артистка Лариса Долина – ее крестная мать. Певица мечтала, чтобы Вера поступила к ней в музыкальную академию, но девушка выбрала другой путь.

В июле Алдонина объявила, что намерена поступать во ВГИК. И благодаря отлично сданным экзаменам ее желание исполнилось, и она стала студенткой. В личном блоге она опубликовала видео, на котором запечатлела себя с сокурсниками.

«С сегодняшнего дня мы — Михайловцы», - сообщила Вера в соцсети.

Отметим, что от музыки Алдонина по-прежнему не отказывается. Не исключено, что после окончания ВУЗа она станет актрисой мюзиклов или все-таки захочет связать жизнь с эстрадой.

Ранее дочь Юлии Началовой восхитила поклонников внешностью на выпускном вечере.