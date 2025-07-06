Дочь Виталия Гогунского заявила, что не вдохновляется отечественными музыкантами

Дочь Виталия Гогунского призналась, что не вдохновляется отечественными музыкантами. Подробности приводит NEWS.ru..

Милана Стар призналась, что черпает вдохновение у зарубежных кумиров. По словам блогерши, она слушает и интересуется творчеством отечественных звезд «больше для души».

Кроме того, дочь Гогунского не стала скрывать, что для своего следующего альбома хочет обратить внимание на то, как работают музыканты за рубежом. Певица заявила, что она ровняется на Оливию Родриго, которая стала ее кумиром.

Недавно Милана посетила концерт американской певицы, который «прошел на одном дыхании». Теперь девочка сама мечтает о том, чтобы устроить в России шоу мирового уровня.

«Хочу посмотреть, как работают за рубежом. Какие они фишечки делают, как общаются с публикой,» — расссказала Милана.

Ранее мы писали о том, что бывшая жена звезды «Универа» Гогунского раскрыла размер алиментов, которые он платит за дочь.

Также сообщалось, что загадочный фанат прислал дочери Гогунского Милане Стар шикарный букет роз.