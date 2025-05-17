Бывшая жена звезды «Универа» Гогунского раскрыла размер алиментов, которые он платит за дочь

Экс-супруга актера Виталия Гогунского Ирина Маирко продолжает раскрывать нелицеприятные подробности о браке с ним. На этот раз бывшая жена звезды «Универа» пожаловалась на размер алиментов, которые он платит на дочь Милану.

Маирко неоднократно рассказывала, что артист много лет не общается с единственной дочерью. Более того, Милана заблокировала родителя во всех социальных сетях.

46-летний актер опровергал все обвинения экс-супруги. Он утверждал, что оставил ей и дочери квартиру в центре Москвы за 20 млн рублей, а сам вынужден снимать жилье в аренду. Кроме того, Виталий вложил немало средств в продвижение музыкальной карьеры Миланы. Гогунский считает, что этот достаточно для обеспечения наследницы.

Однако Ирина продолжает критиковать мужа. Ее не устраивает размер алиментов, которые Виталий платит на дочь.

«С алиментами все интересно. Он раз в два месяца по 25 тысяч рублей присылает. Видимо считает, что этого достаточно», — пояснила Маирко в разговоре с Woman.ru.

Ирина припомнила мужу и интервью, в котором он рассказал, как умудряется не платить положенные 25% от доходов. Мама Миланы взяла это на контроль и хочет рассмотреть ситуацию подробнее.

Ранее Гогунский не поздравил единственную дочь с днем рождения. Но девочка не расстроилась из-за этого.