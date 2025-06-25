НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 25 июня 2025, 09:45
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«Мне очень приятно»: загадочный фанат прислал дочери Гогунского Милане Стар шикарный букет роз

15-летняя дочь Гогунского Милана Стар показала огромный букет роз от фаната.
«Мне очень приятно»: загадочный фанат прислал дочери Гогунского Милане Стар шикарный букет роз

© Starface.ru

15-летняя блогер Милана Стар получила огромный букет роз от загадочного поклонника. Фото с цветами дочь актера Виталия Гогунского выложила на своей страничке в соцсетях.

Анонимный поклонник прислал Милане внушительную корзину с розами. Видеоблогер даже не смогла сдвинуть ее с места.

При этом любимица подростков призналась, что не имеет представления, кто мог прислать ей столько цветов.

«Я не знаю, от кого, но мне очень приятно», — написала артистка.

«Мне очень приятно»: загадочный фанат прислал дочери Гогунского Милане Стар шикарный букет роз

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Поклонники восхитились подарком Миланы и порадовались за нее, отметив широту души фаната блогера.

Мать Миланы Ирина Маирко развелась с Виталием, когда дочери было девять лет. Со временем отношения звезда «Универа» перестал общаться с девочкой и, по всей видимости, исправлять отношения с ней не собирается. В этом году он не поздравил единственную дочь с днем рождения.

Недавно блогер высмеяла отца после его заявления, что у женщин не может быть рядом с мужчиной плохого настроения. Милана процитировала Кузю из «Универа», написав: «Это потеря потерь».

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Екатерина Шахова
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