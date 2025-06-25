«Мне очень приятно»: загадочный фанат прислал дочери Гогунского Милане Стар шикарный букет роз
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15-летняя блогер Милана Стар получила огромный букет роз от загадочного поклонника. Фото с цветами дочь актера Виталия Гогунского выложила на своей страничке в соцсетях.
Анонимный поклонник прислал Милане внушительную корзину с розами. Видеоблогер даже не смогла сдвинуть ее с места.
При этом любимица подростков призналась, что не имеет представления, кто мог прислать ей столько цветов.
«Я не знаю, от кого, но мне очень приятно», — написала артистка.
Поклонники восхитились подарком Миланы и порадовались за нее, отметив широту души фаната блогера.
Мать Миланы Ирина Маирко развелась с Виталием, когда дочери было девять лет. Со временем отношения звезда «Универа» перестал общаться с девочкой и, по всей видимости, исправлять отношения с ней не собирается. В этом году он не поздравил единственную дочь с днем рождения.
Недавно блогер высмеяла отца после его заявления, что у женщин не может быть рядом с мужчиной плохого настроения. Милана процитировала Кузю из «Универа», написав: «Это потеря потерь».