«Мне очень приятно»: загадочный фанат прислал дочери Гогунского Милане Стар шикарный букет роз

15-летняя блогер Милана Стар получила огромный букет роз от загадочного поклонника. Фото с цветами дочь актера Виталия Гогунского выложила на своей страничке в соцсетях.

Анонимный поклонник прислал Милане внушительную корзину с розами. Видеоблогер даже не смогла сдвинуть ее с места.

При этом любимица подростков призналась, что не имеет представления, кто мог прислать ей столько цветов.

«Я не знаю, от кого, но мне очень приятно», — написала артистка.