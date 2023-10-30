Дочь Виктории Бони рассказала, почему не живет с мамой

Несколько дней назад к телеведущей Виктории Боне приехала ее 11-летняя дочь Анджелина. Она навестила маму после пластики у голливудского хирурга и увидела результат преображения. Накануне девочка рассказала о том, как ее жилось вдали от мамы.

Подписчица Виктории спросила в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), как ее дочери жилось вдали от мамы. Анджелина в свою очередь призналась, что временами скучает, но ее ответ был достаточно исчерпывающим.

«Я просто не хотела на Мальдивы», — объяснила Анджелина.

Недавно дочь Бони попала в драку в Монако. Оказалось, что Анджелина Летиция не поладила с мальчиком из Колумбии. Он пнул ее и бросил прямо в нее конфетой. В ответ на это, девочка ударила его между ног.

Ранее Виктория Боня представила публике «папика», который увез ее на Мальдивы. Телеведущая поделилась, как развивались отношения с последним возлюбленным, который младше на 13 лет. Выяснилось, что мужчина развелся ради нее после 7 лет брака. Известно, что мужчина родом из Якутии. Сейчас он живет в Дубае.