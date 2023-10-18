Виктория Боня представила публике «папика», который увез ее на «приватный остров»
Виктория Боня сняла на камеру мужчину, с которым приехала на Мальдивы.
© LOIC VENANCE/AFP/East News
Телеведущая Виктория Боня выложила в микроблог свежее видео. Девушка сняла на камеру мужчину, с которым приехала на Мальдивы. При этом личность молодого человека блогерша раскрывать не стала.
«А вот и он – папик. Это самый приватный остров из всех, на которых я была...» – прокомментировала Боня.
Накануне девушка призналась поклонникам в соцсетях, что на отдых он поехала не одна. Пользователи Сети терялись в догадках и предположили, что у телеведущей есть богатый покровитель. Однако звезда поспешила опровергнуть эти слухи. Она заявила, что не нуждается в финансовой поддержке от мужчин.
Несмотря на это, у блогерши действительно есть возлюбленный. Молодой человек не хочет находиться под пристальными взглядами фанатов, поэтому девушка скрывает его от публики. Известно, что пара расходилась на какое-то время, но потом они снова сошлись.
Ранее мы писали, что Григорий Лепс заработал около 30 миллионов рублей на ресторанных проектах. Певец является учредителем компании, производящей пищевые продукты, а также организации, которая занимается ресторанной деятельностью и доставкой еды.