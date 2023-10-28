Дочь Виктории Бони попала в драку
Виктория Боня заявила, что ее дочь подралась с мальчиком в Монако.
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Информация о драке дочери Виктории Бони в Монако появилась в личном блоге телеведущей.
Оказалось, что Анджелина Летиция не поладила с мальчиком из Колумбии. Он пнул ее и бросил прямо в нее конфетой. В ответ на это, девочка ударила его между ног.
«У них была настоящая драка. Немного о жизни молодежи. Даже я с мальчиками не дралась», — написала Виктория Боня.
Напомним, что Анджелина Летиция является дочерью Виктории Бони и ирландского миллиардера Алекса Смерфита. Роман звезды начался в 2010 году, но спустя семь лет пара рассталась. С недавнего времени телеведущая живет вместе с дочерью в Монако.
Ранее стало известно, что дочь Бони хочет запустить свою собственную линию одежды, в чем ей сможет помочь отец, пишет Газета.Ru.
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