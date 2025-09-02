Дочь Валерия Меладзе разыскивают приставы из-за неоплаченных штрафов

Дочь Валерия Меладзе разыскивают судебные приставы из-за неоплаченных автомобильных штрафов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, 22-летняя наследница Валерия просрочила оплату штрафов. В отношении Арины Меладзе открыто исполнительное производство ФССП. Поводом для этого стал штраф от 1 июня, когда Арина на красном Mercedes GLA превысила скорость, из-за чего ее оштрафовали на 750 рублей.

Всего у Меладзе было 153 штрафа на сумму 123 тысячи рублей. Сейчас не оплачено 6 штрафов на общую сумму 4500 рублей.

